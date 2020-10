"Whitexican" NO es un término racista. El racismo está basado en relaciones desiguales de poder y en México las personas blancas son las que históricamente han tenido el poder sobre las personas racializadas.



No nos cansaremos de repetirlo: el 👏🏾racismo 👏🏾inverso👏🏾 no 👏🏾existe👏🏾 https://t.co/fFJtQTYvLF