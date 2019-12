La actual pareja de Keanu Reeves, Alexandra Grant, dio un mensaje en contra de los estereotipos y reveló por qué no se tiñe el cabello hace varios años.

Luego de haber oficializado su romance con el actor de 55 años, Alexandra Grant fue blanco de críticas en redes sociales por su canoso cabello, que, según los usuarios, la haría verse mayor que su pareja pese a tener 46 años.

“En mis 30 dejé que mi cabello se volviera ‘rubio’. Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero por desgracia seguimos rindiéndonos a los cánones de belleza ¡Tenemos que hablar de esos cánones. Amor a todas las mujeres!”, reseñó Grant en su cuenta oficial de Instagram.

Keanu Reeves y Alexandra Grant en LACMA Art + Film aparecieron tomados de la mano. (Foto: AFP)

A su mensaje unió una información de la revista Newsweek sobre el cáncer de mama y su relación con los químicos usados en los tintes para cabello.

Grant también habló de cómo su cabello fue tornándose canoso. "Me puse canosa prematuramente cuando tenía veintipocos años y me teñí el cabello de todos los colores en el camino hasta que no pude tolerar más la toxicidad de los tintes”, indicó.

Ahora, ella pasea sonriente junto a su popular pareja mostrando que le importa muy poco lo que opinen sobre su cabello. ¿Será esta una de las razones por las que conquistó a Keanu Reeves?