Noelia explica por qué decidió ser actriz porno y cuenta detalles de la filtración de su video íntimo

Rompió su silencio. Noelia , la cantante puertorriqueña famosa durante los años noventas por éxitos como 'Tú' y 'Candela', reveló la razón que la llevó a dedicarse a la industria del cine porno.

La artista, quien había hecho el anuncio de su nuevo rubro a finales del 2018, fue invitada al programa "Montse & Joe" y contó que fue marginada por la industria de la música luego que filtraran un video suyo manteniendo relaciones sexuales.

"Fui marginada de una industria del entretenimiento musical latino que nunca fue justo conmigo (...)", manifestó y precisó que aquella época fue complicada para ella porque sentía que estaba sola.

"Sentí que se me acaba el mundo, que me moría, fue terrible, pero gracias a Dios conté con el cariño y apoyo mexicano, que me adoptaron como suya, en el peor momento de mi vida y de mi carrera, cuando la gente de mi país me dio la espalda, mucha gente que no comprendía lo que me había sucedido, aquí sí me comprendieron, en Italia me comprendieron, eso nunca lo voy olvidar", sostuvo.

Fue así que decidió 'darle la vuelta a la tortilla' y comenzar a subir contenido 'erótico' a sus redes sociales. Tras el éxito de sus fotos y videos, recibió la propuesta de hacer cine porno y aceptó.

"Con los limones haces una gran limonada, me voy a ver divina, va a ser algo bien hecho, el arte de erotismo, voy a estar presente en el casting, hay que tener química, y se tiene que elegir al mejor postor, fue una decisión de negocio y decidí que en lugar de lo que haya en las redes sea un mal recuerdo, de algo asqueroso que me hicieron, mejor hacerlo bien, algo bonito, erótico y comenzar una nueva faceta", refirió.