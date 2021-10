La nueva película de James Bond, “No Time to Die”, debutó en los cines de EE.UU. muy por debajo de las expectativas al ingresar solamente 55 millones de dólares este fin de semana, uno de los peores estrenos de la saga.

La última aventura de Daniel Craig como el Agente 007 quedó muy lejos de las previsiones que auguraban una taquilla superior a los 85 millones, al tener en cuenta que el lunes fue festivo (Columbus Day) y que el estreno internacional de la semana anterior fue un éxito, especialmente en Europa, con más de 100 millones recaudados.

“No Time To Die” se convirtió así en el peor debut de la franquicia protagonizada por Craig desde “Casino Royale” en 2006.

El mal dato que registra esta cinta contrasta con el buen rendimiento de otras películas estrenadas en EE.UU. durante 2021 como “Venom: Let There Be Carnage”, que recaudó más de 90 millones de dólares la semana anterior.

Como motivos para explicar el “pinchazo” de la película número 25 de la saga James Bond aparecen su largo metraje, que supera las dos horas y reduce el número de sesiones que se pueden programar en los cines, además de un público más maduro que aún no se atreve a acudir a las salas en plena pandemia.

Según el portal especializado Box Office Mojo, el estudio MGM estimó que el 25 % de la audiencia potencial de “No Time To Die” aún no había pisado los cines desde principios de 2020. Además, la baja tasa de vacunación de EE.UU. -que no supera el 60 %- tampoco está animando el mercado.

“Si bien el metraje largo puede haber jugado un papel en el rendimiento de este fin de semana, también refleja el hecho de que el espectador más maduro, que tiene un interés en la franquicia Bond, generalmente se toma su tiempo en acudir al cine”, explicó el analista Paul Dergarabedian a CNN Business.

Por su parte, el resto de la taquilla estuvo dominada por “Venom: Let There Be Carnage”, que ostenta el mejor debut de 2021 y sumó 31,7 millones en su segunda semana en cartelera.

En tercera posición quedó la segunda parte de “The Addams Family”, con 10,1 millones, por delante de “Shang-Chi” y sus 4,3 millones y la decepcionante “The Many Saints of Newark”, que cae a la quinta posición en su segunda semana y apenas superó el millón de dólares.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el avance oficial de la nueva versión de “Rebelde”

La nueva versión de la tan aclamada serie “Rebelde” está lista para ver la luz. Mediante un video publicado en las redes sociales, Netflix nos muestra un poco del nuevo elenco. (Fuente: Netflix)