“No se aceptan devoluciones” es conmovedora, divertida y, por si fuera poco, la película mexicana más taquillera de la historia del país. La cinta, que logró recaudar casi 100 millones de dólares en la taquilla internacional con un presupuesto de apenas 5 millones de dólares, fue dirigida, co-escrita y protagonizada por el actor Eugenio Derbez, quien hace poco reveló uno de los detalles del largometraje que nadie sabía.

La historia sigue a Valentín Bravo, un temeroso mujeriego que huye constantemente de las responsabilidades de ser un adulto. Un día, una mujer con la que se acostó llega a su puerta con una niña en brazos y la abandona con su padre con la excusa de que iba a pagar un taxi. Años después, la niña crecería para darle un motivo a Valentín de superar todos sus miedos, teniendo un final desgarrador que pocos han superado.

Una de las frases que más impactó de “No se aceptan devoluciones” fue la que dice el personaje de Eugenio Derbez cuando se da cuenta que su hija Maggie es lo más importante en su vida, pese a que llegó en el momento menos pensado. Frase que fue inspirada, de acuerdo con el comediante, en su propia hija, Aislinn Derbez.

La actriz cumplió 34 años el pasado 18 de marzo y recibió las felicitaciones de todos sus seguidores y, por su puesto de su familia; entre ellos su padre, Eugenio Derbez (Foto: Instagram/Aislinn Derbez)

LA FRASE QUE INSPIRÓ AISLINN DERBEZ

La también actriz cumplió 34 años el pasado 18 de marzo y recibió las felicitaciones de todos sus seguidores y, por su puesto de su familia; entre ellos su padre, Eugenio Derbez. El histrión recordó momentos que pasó con su primogénita.

En esa línea, Derbez compartió una serie de fotografías junto a Aislinn, en la que también reveló que fue hija quien lo inspiró para crear una de las frases más famosas de la película “No se aceptan devoluciones”.

En la publicación, el famoso productor contó que su vida cambió por completo cuando llegó a su vida, Aislinn Derbez: “Tenía miedo de convertirme en papá”. También contó que fue ella su inspiración para la frase “Eres lo mejor que no quería que me pasara”, la cual repite en varias ocasiones en su exitosa película.

“Tenía solo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá… pero todo cambió cuando te pude abrazar. La frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ en ‘No se aceptan devoluciones’ la escribí pensando en ti”, escribió la estrella mexicana. “Hoy eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga ¡Feliz cumpleaños Aislinn Derbez!”, agregó en la publicación.