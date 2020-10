La pandemia a causa del coronavirus ha puesto en jaque al mundo y esto ha ocasionado que muchas personas busquen un ingreso adicional para seguir manteniendo sus vidas. Muestra de esto es que diversos actores han decidido cambiar de profesión, ya que la industria de la televisión se ha visto paralizada y muchos proyectos han sido cancelados.

Esto ha pasado con Elizabeth Álvarez, la recordada ‘Marcia Villarroel’ de “La fea más bella”. La actriz ha decidido cambiar de profesión e iniciar un nuevo proyecto llamado: Cocinando y celebrando .

Aunque ya dio alguna que otra pista en sus redes mostrado sus ricas recetas caseras, por fin ha hecho realidad el sueño de tener su propio espacio y dedicarse a su otra gran pasión, la cocina.

Elizabeth Álvarez ha decidido dejar las telenovelas para dedicarse a la cocina (Foto: Instagram)

ELIZABETH ÁLVAREZ ABANDONA LAS TELENOVELAS POR LA COCINA

Elizabeth Álvarez es una reconocida actriz mexicana que se ha ganado el corazón de los televidentes con su gran talento y muchos la recuerdan por su gran actuación en la exitosa telenovela “La fea más bella”.

Pero a pesar del éxito que le han otorgado las telenovelas, la esposa de Jorge Salinas siempre ha tenido un gran sueño y es dedicarse íntegramente a la cocina. Es así que después de analizar esta oportunidad decidió lanzar su propio emprendimiento.

La intérprete asegura que no es ni chef ni cocinera profesional pero sí ama todo lo que ello conlleva, así que se ha puesto manos a la obra y ha gritado al mundo de qué se trata esta gran aventura.

“Estoy feliz de iniciar este proyecto con ustedes, que me apapachen, me acepten, les guste lo que voy a hacer”, expresó en su video de presentación del canal de Youtube . “Si no hubiese sido actriz me hubiese encantado ser chef... Lo hago con todo el amor y las ganas de compartir con ustedes”.

Su primera receta, galletas de mantequilla, ha sido todo un éxito y en apenas unos días ha superado las 25 mil visualizaciones. Su canal roza los tres mil suscriptores y hasta ahora todo han sido halagos por el trabajo bien hecho y la enorme ilusión.

Elizabeth Álvarez se ha mostrado muy emocionada con su nueva faceta, ya que esto le va a permitir seguir conectada con sus fanáticos y compartirle sus platos estrellas.

VIDEO RECOMENDADO

“Yo soy Betty, la fea”: las actrices que han interpretado a Betty en todo el mundo

“Yo soy Betty, la fea”: las actrices que han interpretado a Betty en todo el mundo