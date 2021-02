Raúl Méndez se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años y esto fue gracias a su gran exposición internacional tras encarnar al adorable villano Víctor Casillas ‘Chacorta’ en las primeras dos temporadas de El Señor de los cielos de Telemundo.

El mexicano ganó la admiración de los fans tras su participación en la segunda temporada de la narcoserie y a pesar del éxito que había alcanzado, él decidió dar un paso al costado para buscar nuevas oportunidades para seguir creciendo profesionalmente.

Fue así que fue parte de ‘Sense 8′, ‘Narcos’, ‘Viuda negra’, ‘La fiscal de hierro’ y finalmente le llegó el personaje de ‘Alejandro Ferrer’ para la serie ‘Enemigo Íntimo’ que ha protagonizado al lado de Fernanda Castillo y sin duda, esto lo ha posicionado como uno de los actores más cotizados del momento.

A pesar que ya han pasado siete años desde la emisión de la segunda temporada de “El señor de los cielos” , los fans se siguen preguntando por qué Raúl Méndez decidió retirarse de la serie.

Chacorta fue mano derecha de Aurelio Casillas en El señor de los cielos (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ RAÚL MÉNDEZ RENUNCIÓ A EL SEÑOR DE LOS CIELOS?

Raúl Méndez fue ‘Chacorta’ y era el brazo armado de ‘Aurelio Casillas’, el mismísimo “Señor de los Cielos” que fue protagonizado por Rafael Amaya.

Al inicio el actor no quería ser parte de una narcoseries y finalmente lo convencieron de que sea parte de esta historia y sin duda, alcanzó gran reconocimiento. Sin embargo, tuvo dos motivos por el cual decidió no ser parte de la tercera temporada.

“Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me enteró cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron. No me pagaban lo suficiente”, comento el actor en una entrevista con el programa “No lo cuentes” en 20015.

El otro motivo fue crecimiento personal y por ese tiempo fue convocado para ser parte de la película “Visitantes” al lado de Kate del Castillo.

“Cuando me enteré que iba a estar Kate ya supe que el éxito estaba presente”, comentó de su coprotagonista. “Cuando la conocí me di cuenta que es una mujer extremadamente profesional. A pesar del gran nivel que ha alcanzado como actriz, sigue haciendo las cosas con mucha humildad y pasión. Se compromete”.