‘El Perfecto Asesino’ es una recordada película de la década de los 90, además de ser el debut cinematográfico de Natalie Portman en la pantalla grande. Sin embargo, en una reciente entrevista con el medio The Hollywood Reporter la actriz comentó que hay algunos aspectos del largometraje que le generan ‘cringe’, por su personaje de ‘Mathilda’ en el filme, el de una pequeña con una actitud radicalmente distinta a su edad.

Aunque el filme es considerado de culto y un clásico de todos los tiempos, ciertos aspectos como la relación entre ‘Léon’ y ‘Mathilda’ han generado desde siempre controversia por incluir algunas actitudes impropias de un adulto y una niña de 12 años, aunque se trata de un amor platónico que no pasa a mayores en ningún momento, además de la violencia que representa el personaje de una pequeña.

“Es una película que todavía es querida, y la gente se me acerca más por ella que casi cualquier cosa que haya hecho, y me dio mi carrera, pero definitivamente, cuando la ves ahora, definitivamente tiene algo de ‘cringe’, por decir lo menos, en aspectos de la misma. Entonces, sí, es complicado para mí. Hay muchas cosas allí que no son grandiosas en la actualidad. Aunque lo entiendo totalmente, no sé cómo se lo mostraría a mis hijos”, comentó Portman en la entrevista sobre su percepción de la película de Luc Besson.

A pesar de ello, Portman es siempre recordada por su versatilidad para interpretar diversos papeles en largometrajes variados como Star Wars, El Cisne Negro o Thor, entre otros, además de su gran carisma y capacidad actoral. La actriz ganó un Globo de Oro y un Premio de la Academia por su trabajo.

VIDEO RECOMENDADO