El COVID-19 ha afectado a varias celebridades del mundo del espectáculo, quienes dieron positivo por el virus. Ahora, uno de los protagonistas más queridos de la telenovela “Rubí” confirmó que vivió momentos complicados después de contagiarse. Nos referimos a José Elías Moreno.

El actor mexicano sorprendió a todos al revelar que se unió a la lista de famosos que han dado positivo al COVID-19, enfermedad que lo llevó a estar postrado en una cama cerca de mes y medio y por el cual sufrió una grave sintomatología que lo llevó a poner en peligro su vida.

José Elías Moreno decidió compartir lo que vivió con el público, para concientizarlo y hacerles ver que esta pandemia no es una broma. Y es que lo que pasó fue realmente duro, según relató el histrión, al punto de llegar a pensar que no lo superaría.

José Elías Moreno en Rubí (Foto: Televisa)

JOSÉ ELÍAS MORENO SOBREVIVIÓ A DURAS PENAS AL COVID-19

El actor mexicano reveló que llegó a penar que fallecería, pues su diagnóstico fue neumonía y no estaba oxigenando bien. ”Sí, estuve muy mal, me dio neumonía con una oxigenación muy baja, no había hospitales, no había camas, no es broma, entonces mi mujer y mi hijo (me cuidaron)”, contó Moreno en el programa “Hoy”.

Asimismo, destacó que hasta la fecha no sabe en qué momento se expuso al contagio, pues desde que llegó el virus a su país ha seguido en todo momento los protocolos de sanidad difundidos por las autoridades mexicanas.

En otro momento, el actor de 69 años detalló que se mantuvo auxiliado con oxígeno casi 45 días, y que en este periodo perdió el conocimiento y la noción del tiempo. Esto, como era evidente, no le dio espacio para pensar en un la posibilidad de realizar un testamento.

“Perdí realmente la noción, en ese momento pasó navidad y año nuevo... y pasaron...”, compartió. Sobre un testamento dijo: “No lo pensé, te soy honesto. Sí fue un susto fuerte”.

El primer actor pidió un momento en la entrevista para enviar un mensaje a sus seguidores, a quién exhortó a seguir cuidándose ante el riesgo de la enfermedad. “Decirle a la gente que no es broma, una neumonía no es un juego, que se cuiden”, dijo y agradeció a Dios el seguir con vida “estamos aquí, estamos bien”.