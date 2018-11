Ninel Conde logra un acuerdo con ex pareja por la custodia de su hijo La cantante señaló que ha hecho las paces con su ex pareja y no descartó retomar la relación.

- / - Ninel Conde y Giovanni Medina llegan a un acuerdo por la custodia de su hijo (Foto: Instagram) - / - Ninel Conde y Giovanni Medina llegan a un acuerdo por la custodia de su hijo (Foto: Instagram) - / - Ninel Conde y Giovanni Medina llegan a un acuerdo por la custodia de su hijo (Foto: Instagram) - / - Ninel Conde y Giovanni Medina llegan a un acuerdo por la custodia de su hijo (Foto: Instagram) - / -