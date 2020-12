Continúa la lucha legal entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la patria potestad de su hijo Emmanuel. Esta vez, el empresario mexicano presentó nuevos audios contra la actriz de 44 años con el objetivo de evidenciar que supuestamente la cantante no se hacía cargo de su menor hijo.

El mencionado audio fue difundido por el programa “Un nuevo día” de Telemundo y en él se logra escuchar a la hermana de Ninel conversando con Giovanni Medina, a través de audios de WhatsApp, sobre el comportamiento que tenía el menor de edad en la escuela primaria.

Con dicho audio, Medina quiso evidenciar que Conde no se hacía cargo de Emmanuel y era su hermana quien se encargaba de los estudios del menor.

La conductora Adamari López señaló en su programa que la hermana de Ninel Conde sufría de “problemas nerviosos”. “A ella (hermana de Ninel) le da ataques de rabia y es ella quien estaba a cargo del niño. Hasta el punto que era a ella a quien llamaban en vez de a Ninel”, explicó la presentadora en “Un nuevo día”.

Recientemente, Ninel Conde dio a conocer, en sus redes sociales, que había presentado una nueva demanda contra su expareja Giovanni Medina por violencia de género.

“Yo no había hablado al respecto de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mi no me gusta hablar por hablar y por inventar sino con elementos”, dijo Conde en noviembre a través de Instagram.

“Es importantísimo levantar, alzar la voz y no necesitas tener una mordida, dos o tres en el cachete. Si te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas manera que yo hubiera preferido que me arranquen el cachete a mordidas a que me hagan lo que me están haciendo”, añadió.

