Ninel Conde dio a conocer en sus redes sociales que había presentado una nueva demanda contra su ex pareja Giovanni Medina y tendrá una audiencia este jueves en el Reclusorio norte de la Ciudad de México.

Mediante su cuenta de Instagram la actriz contó al lado de su defensa legal que hace un tiempo presentó dicha denuncia pero no quiso contar nada hasta que esta se convierta en un juicio aceptado por la Fiscalía. “Yo no había hablado al respecto de esta denuncia hasta que tuviéramos algo materializado, porque a mi no me gusta hablar por hablar y por inventar sino con elementos”, sentenció.

Asimismo, Conde afirmó que los actos en su contra por parte de su expareja son un claro ejemplo de violencia de género. “Es importantísimo levantar, alzar la voz y no necesitas tener una mordida, dos o tres en el cachete. Si te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas manera que. Yo hubiera preferido que me arranquen el cachete a mordidas a que me hagan lo que me están haciendo”, añadió.

En el clip que la actriz subió a su cuenta de Instagram se le ve acompañada con dos abogados, uno de ellos explicó las razones por la que se está demandando a Medina.

“En el caso particular debo señalar lo siguiente. Tú un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia, te agredió en forma repetida, fuiste a quejarte al Ministerio Público. Este como representante social te escuchó, se arropó socialmente en la conducta de estado de derecho, reunió los elementos y considero los datos como pruebas suficientes para llevar esa carta de investigación a un tribunal penal”, comentó el especialista.

Por su lado, Giovanni Medina contestó la demanda en Twiter y afirmó que “no piensa ser parte de este montaje”. “Las autoridades e instituciones no deben ser utilizadas para hacer daño a las personas, existen verdaderas víctimas que merecen la atención que se desperdicia en quien hoy hace mal uso de ellas. No nos prestemos a esta farsa pues tonto es el que cree que el pueblo es tonto”, afirmó.

Muy estimados medios de comunicación:

Tengo conocimiento de que una vez más han sido citados el día de mañana para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré participe. — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) November 12, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador

Ninel Conde: la cronología de su fallido romance con Giovanni Medina y su súplica a López Obrador