La cantante mexicana, Ninel Conde, sorprendió al confirmar que mantuvo un breve romance con el artista Luis Miguel. Además, dijo que nunca lo hizo público, pues en ese momento el comportamiento de el ‘Sol de México’ no era el mejor.

Según la mexicana, la relación con el cantante se supo a raíz de una conversación que tuvo con sus amigas:

“Ahí salió todo (sobre mi romance con Luis Miguel). Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas chismeando, imagínense”, dijo Conde a los medios de México.

“Increíble, es un caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba (desubicado). Al día de hoy está más aterrizado”, agregó.

Aprovechó su momento con los periodistas para hablar sobre un proyecto que viene trabajando y en el que hablaría de su trayectoria como actriz y cantante.