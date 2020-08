Desde que se separó de Angelina Jolie a mediados de 2016, a Brad Pitt se le ha vinculado sentimentalmente con actrices como Charlize Theron O Alia Shawkat, pero no hubo mayores evidencias de aquellos romances. No obstante, la situación ha cambiado ahora con la modelo alemana Nicole Poturalski, de 27 años, con quien el actor ha sido visto desde hace varios meses.

Recientemente, los paparazzis han captado a Pitt, de 56 años, llegado a Francia en compañía de la alemana. Además, fueron vistos en el aeropuerto Charles Gaulle de París y después, subieron a avión privado en el aeropuerto de Le Castellet, en Provenza.

Desde allí, ambos fueron al Chateau Miraval, un castillo rodeado de viñedos que es propiedad del actor en un pueblo de Correns. Un dato anecdótico es que esta mansión fue adquirida por Brad Pitt y Angelina Jolie por más de 60 millones de dólares en 2011.

¿QUIÉN ES NICOLE POTURALSKI?

La modelo alemana nación en Bergkamen, al oeste de Alemania, y es de ascendencia polaca. Su carrera en las pasarelas empezó hace diez años y ha tenido importantes participaciones en desfiles de Nueva York, París y Milán. Por si fuera poco, ha posado para emblemáticas revistas como Cosmopolitan, Elle, o Marie Claire.

La modelo es una de las más solicitadas por la diseñadora británica Vivienne Westwood, y con frecuencia comparte nuevas fotografías en sus redes sociales. Es conocida por el pseudónimo Nico Mary en el ámbito profesional y es representada por las agencias to de modelo A Management, Official Models en New York, y NEXT Models en Los Ángeles.

Desde hace un par de meses la modelo habla de su “media naranja” a través de su cuenta oficial de Instagram, claro, sin hacer referencia a Brad Pitt, quien no tiene redes sociales. El pasado 28 de marzo, Poturalski compartió una fotografía suya con la siguiente leyenda: “Los sábados para mí son de autorreflexión, leer libros y pasar tiempo con mi media naranja”.

Cabe señalar que la noticia del romance de Brad Pitt y Nicole Poturalski se produce en medio de una batalla legal del actor con Angelina Jolie. Si bien la expareja se divorció en abril de 2019, todavía tienen pendiente la resolución sobre la custoria de sus seis hijos: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 y los gemelos Vivienne y Knox de 12 años.

