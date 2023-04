Nicole Kidman y Zac Efron protagonizaron la película ‘The Paperboy’ o ‘Amores Peligrosos’ en español, junto a Matthew McConaughey y John Cusack. La actriz le dio vida al personaje de ‘Charlotte’ y entre varias escenas polémicas hubo una que llamó la atención de los espectadores: Cuando a Efron, quien actúa de Jack Jansen, es picado por una medusa en el mar y es orinado encima por Charlotte para contrarrestar el veneno. Se creía que la escena era editada pero resultó ser totalmente real.

“Sí, hice la escena. Eso era lo que quería Lee. Estaba en el guion. Quiero decir, amo a Zac. Es un gran tipo y déjame decirte que me alegro de que fuera él. Me siento segura con Zac y espero que él se sienta seguro conmigo”, comentó Kidman en una entrevista para el medio Deadline con relación a orinar encima del pecho de Efron.

No obstante, Nicole manifestó que no se sintió incómoda durante la peculiar escena: “Lo de orinar, no pensé que fuera tan raro, porque yo estaba en personaje. Eso fue por las medusas. Y para mí, dijo mucho sobre Charlotte. Uno, ella lo está protegiendo. Dos, ella es dura como las uñas y nadie más va a orinar sobre este tipo. Todo eso tenía mucho sentido para mí. Simplemente lo hice y no lo pensé demasiado”.

Al parecer, al actor tampoco le habría incomodado demasiado que lo orinen encima, pues se le ve bastante cómodo teniendo en cuenta la peculiar situación. No obstante, el director del filme había pensado en eliminar la escena, pero sería la misma Kidman la que pidió que se mantuviera.

