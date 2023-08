El famoso influencer, el ‘Zorro Zupe’, ingresó al programa de reality “La Casa de los Famosos” para apoyar a su amigo, el ex-miembro de EEG, Nicola Porcella. También se espera que se revele el nombre del próximo miembro que será eliminado en el programa. Se pudo captar al influencer a las afueras de la casa con un megáfono.

Pero Porcella puede encontrarse tranquilo, ya que llegó hace poco a asegurar su lugar como finalista al obtener el boleto dorado que ganó en el reality, además del apoyo incondicional de sus seguidores.

Usuarios de Tiktok subieron el momento en el que Zupe empezó a gritar.

Esta vez, el famoso grupo de fans, “El ejército Porcella”, junto al “Zorro” Zupe (amigo del exreality) se reunieron fuera de la casa para dar apoyo a Porcella. Se pudo ver mediante las redes sociales fotos de Zupe a las afueras de la famosa Casa. Llegaron con un megáfono y taxi para decir en voz alta sus mensaje de apoyo. Zupe gritó para que porcella lo escuchase.

Llegaron con un megáfono y un taxi para expresar en voz alta sus mensajes de apoyo. Uno de los videos en TikTok muestra cómo ‘Zorro’ empieza a gritar con fuerza para hacerse escuchar.

“¡Nicola! ¿Nicola como que no sabes quién soy conc***? Soy el Zorro, desde el Perú he venido a verte, así que ya sabes que tienes que ganar. ¡Nicola soy Zorro desde Perú he venido a verte! Más te vale que te apachurres bien a la Wendy esta noche, todos estamos esperando eso, te quiero, nos vemos pronto”, fueron las palabras que gritó Zupe.