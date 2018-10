Nicolas Cage se defiende y niega acusaciones de mujer que asegura que la agredió sexualmente

Nicolas Cage negó las acusaciones en su contra hechas por una mujer que asegura que el actor estadounidense la agredió sexualmente en setiembre pasado.

Un representante del actor ya había asegurado que tanto Nicolas Cage como su ex esposa, Alice Kim, habían rechazado las "absurdas alegaciones" de Vickie Park.

Esta mujer afirmó que estuvo saliendo con Nicolas Cage desde junio de 2017 y precisó que abusó de ella durante el Slash Film Festival en Viena, Austria.

Según los documentos judiciales obtenidos por el sitio The Blast, Vickie Park solicitó una orden de restricción contra Alice Kim, a quien ha denunciado por hostigamiento.

Para aclarar esta situación, Nicolas Cage ofreció unas pequeñas declaraciones a la prensa el último sábado a su llegada a la edición 51 del Festival de Cine Fantástico de Sitges, en España.

Nicolas Cage aseguró: "Ya he hecho mi declaración sobre este tema, pero no hubo nada de esto (agresión sexual), sólo para dejarlo claro".

De otro lado, Nicolas Cage salió al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección.

"Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día", puntualizó. Nicolas Cage.