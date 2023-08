¡Las sorpresas no paran! A un día de la final del programa reality ‘La Casa de los Famosos: México’, Nicola Porcella, mostró “todo su amor”por la influencer Wendy Guevara; le propuso matrimonio en frente de su compañero de reality, Poncho de Nigris.

El modelo le recitó un poema con motivo al cumpleaños de Wendy: “Tu rostro tallado por los mismos ángeles...Nunca me había importado tanto alguien y el amor que siento por ti es algo inexplicable. ¿Quieres casarte conmigo?”, le expresó el peruano.

Nicola le pide matrimonio a Wendy.

Pese a que Porcella estaba entusiasmado, Wendy lo rechazó, señalando que el anillo era de su compañero y no de él.

“Todos mis ahorros te gastaste en esa puñeta (el anillo). No, no quiero. Ese anillo es de tu mujer, ‘Poncho’. (…) Primero, quiero que trabajes. Yo no me quiero casar y menos con este pe***. No eres el amor de mi vida, no me gustas, te me haces muy inmaduro y eres un niño”, le respondió dejando al chico reality afectado.