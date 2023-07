Asombrado por su encanto. El chico reality Nicola Porcella no dudó en alabar su belleza de la cantante mexicana Gloria Trevi , quien visitó ‘La Casa de los Famosos México’. El íntimo amigo de Wendy Guevara le confesó que si no estuviera casada le hubiera propinado un beso la intérprete de ‘Todos Me Miran’.

Como se recuerda, la cantante mexicana remeció a todos los participantes del reality mexicano al aparecer en la casa. Ante ello, Nicola Porcella no pudo contener la emoción. “Para mí es un sueño que estés acá. ¿Tú sabes lo que debe estar pensando mi mamá, ahorita?, Nicola se fue y está junto a Gloria Trevi. ¡Qué locura!”, expresó emocionado el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

La artista, quien llegó con galletas para los participantes del show, reconoció a Nicola y dijo que estima gratamente Perú. “¿Sabes lo que yo amo a la gente de Perú? Mi historia de amor con la gente de Perú es demasiado grande”, mencionó.

Luego de la fugaz aparición de Gloria Trevi, el excapitán de ‘Las Cobras’ le contó a Wendy Guevara qué la cantante mexicana era mucho más bella en persona.

“¿Qué bárbaro no?, Gloria es guapa, humilde. Me llamó ‘Nicola’ y yo no me lo creía. Si no estuviera casada le metía un beso de una, no me interesaba que tú me veas”, comentó el ‘Exguerrero’.

Qué guapa es Gloria Trevi …Nicola a Wendy … si no estuviera casada le clavo un beso .. aunque me veas … #LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/2GIagAmbkF — Daniel el Travieso (@Daniel_Sancho9) July 16, 2023