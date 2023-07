En una impactante revelación en el popular programa ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella dejó sorprendidos a sus compañeros al confesar que hace varios años intentó quitarse la vida. Esta confesión se suma a su anterior revelación de ser pansexual.

Durante una conversación con sus compañeros, Nicola Porcella compartió la preocupación de su madre por su participación en el reality mexicano. Según el modelo, su madre le recordó que tomara sus pastillas.

“Ella venía preocupada porque decía que iba a estar encerrado. Hay días en los que estoy en mi cuarto y no me levanto y va y me dice: ‘No cierres la puerta, porque no duermo’. No le gusta que cierre la puerta”, dijo.

Fue en ese momento cuando Wendy Guevara y Bárbara Torres le preguntaron a Nicola si comenzó a tomar pastillas después de su intento de suicidio y por qué lo intentó. El exchico reality respondió afirmativamente, admitiendo que había llegado a un punto en el que se sentía agotado.

“Sí. (Intenté suicidarme) hace tiempo, porque me sentía cansado de que todo el día me ataquen y me ataquen y mi familia estaba mal. No me hice nada (físicamente), tomé pastillas.” , confesó.

Asimismo, Nicola Porcella reveló que ha estado tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad desde el año 2018, año en el que intentó acabar con su vida.





VIDEO RECOMENDADO