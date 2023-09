Nicola Porcella se ha ganado la atención y el cariño de todos los mexicanos por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, reality donde quedó en segundo lugar. Esto no solo hizo que decidiera quedarse en México, sino que ha ido un poco más allá buscando nacionalizarse.

En entrevista con Imagen Entretenimiento, el peruano reveló que realizó las consultas correspondientes para obtener la nacionalidad mexicana, pero se lo negaron por un motivo en especial.

“Lo busqué, pero tengo dos nacionalidades, que es la peruana y la italiana. Estaba viendo el tema y me dijeron que tres no puedo. Yo quería nacionalizarme por todos los temas porque yo me quedo a vivir acá, pero en eso estamos, de repente tengo que abandonar una”, contó.

Ante la pregunta sobre cual dejaría, el exchico ‘Esto es Guerra’ no dudó en contestar que el Perú será siempre su hogar: “Yo soy peruano de corazón, es el país que me vio nacer y que me dio las oportunidades”, acotó.

En tanto, Nicola seguirá averiguando, pues planea emprender varios proyectos en el país azteca. Incluso, contó hace poco que allí abrirá con unos amigos un restaurante peruano.





