Desde hace algunos días empezaron los rumores de una ruptura amorosa entre Nicky Jam y Cyndney Moreau, pese a que se comprometieron hace un año. Ahora el cantante confirmó su soltería y negó la posibilidad de reconciliación.

El estadounidense estuvo en el programa de radio “Flow Urbano” donde señaló que ya no está con Moreau. “No estamos juntos. Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo que es porque ya hay nada”, comentó.

Si bien el reguetonero no dio muchos detalles del porqué la ruptura pese a que se comprometieron, comentó que la pandemia tuvo parte de la culpa.

“La situación de la pandemia, de la cuarentena, afectó un poco la situación y, de verdad, simplemente no funcionó. Son muchas cosas de por medio, cultura, culturalmente hablando, lenguajes. Son muchas cositas que al final no funcionó”, sentenció.

Del mismo modo, Nicky Jam afirmó que no hablará más del tema pues respeta a su expareja. “La realidad del asunto es que esas cosas pasan mucho con gente normal por ahí y nadie les dice nada porque no son artistas”, comentó.

“No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto. Tomamos una buena medida y se acabó, tenemos una amistad”, concluyó.

