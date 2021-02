Durante la última semana, el cantante de reguetón Nicky Jam se presentó en diferentes programas para promocionar su nuevo tema con Romeo Santos. En una charla amena con “El Hormiguero”, el reguetonero se sinceró sobre la fama, el éxito y los gustos que puede darse con su fortuna.

Aunque la mayoría de veces los artistas presumen sus lujos en redes sociales, Nicky Jam quiso ofrecer una visión más realista de su vida y el vacío que pretenden llenar los famosos con sus caras adquisiciones.

El entrevistador Pablo Motos le preguntó al intérprete de “Hasta el amanecer” si era cierto que dos horas después de comprarse un lujoso automóvil le perdió el interés por completo, al punto de no usarlo con frecuencia.

💬 @NickyJamPR: “Cuando llevas tiempo con dinero, llega un momento que compras por comprar y no llenas el vacío” #NickyJamEH pic.twitter.com/w8gDL4sUMG — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 24, 2021

“Claro, me ha pasado muchísimo, que he comprado algo para llenar un vacío y a la hora se me va. No es lo mismo cuando no tenías dinero y te compras tu primer lujo, eso es diferente, eso es como un trofeo”, inició diciendo Nicky Jam en la entrevista.

“Cuando ya llevas tiempo con dinero y has comprado muchísimas cosas, llega un momento en que empiezas a comprar por comprar para llenar esos vacíos”, añadió el reguetonero, que reveló que lo que realmente le llena es “el amor de la familia, el amor de Dios”.

Asimismo, el cantante también habló de su amistad con Maluma y dijo que son tan cercanos que incluso entre ellos se prestan sus aviones privados cuando les conviene por tamaño o permisos en aeropuertos.

