El cantante estadounidense Nicky Jam atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y está próximo a lanzar su sexto álbum de estudio, “Íntimo”; sin embargo, su trayectoria no siempre estuvo ligada al éxito.

De hecho, el intérprete de “X” carga sobre sus hombros un duro pasado como quedó registrado en su serie biográfica “El Ganador”.

Sobre este hecho, el cantante ofreció una entrevista al programa español “El Hormiguero”, donde se sinceró sobre los problemas que lo llevaron a pasar tres años en la cárcel, la complicada relación con su madre y sus pasadas adicciones.

El viernes sale el nuevo disco de @NickyJamPR, “Intimo” y pasado mañana dará su mejor concierto en el @WiZinkCenter de Madrid #NickyJamEH pic.twitter.com/vQhKvadC8H — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 29, 2019

“Tomaba 39 pastillas al día de Percocet, tenía codeína, era prácticamente como la heroína”, contó Nicky Jam, antes de añadir que combinaba estas sustancias con otras drogas.

¿Cómo lo afrontó? Según contó en la entrevista, su padre lo ayudara a limpiarse encerrándolo en un cuarto durante varios días para que superara el síndrome de abstinencia.

Desde entonces, han pasado 10 años, como señaló orgulloso: “Este año cumplo diez años limpio de alcohol y drogas”. Asimismo, Nicky Jam también dijo estar convencido de que las cosas buenas que ocurren en su vida son consecuencia del radical cambio que tuvo al dejar los malos hábitos.

Otro de los aspectos que trató durante la entrevista con Pablo Motos fue la relación con su madre, quien a su vez es uno de los principales motivos por los que se convirtió en cantante.

“A lo mejor si me hago famoso, ella me ve y me encuentra”, se decía entonces. Y así fue, porque cuando tenía 30 años dio un show en República Dominicana, donde tuvo lugar el esperado reencuentro.

“Mi guardaespaldas me dijo que había una señora fuera diciendo que era mi madre. Le dije que esa era mi mamá y que la trajera”, recordó con la voz entrecortada.