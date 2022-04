Nicki Minaj fue la gran invitada al regreso a las pantallas de ‘Carpool Karaoke’, el exitoso segmento de ‘The Late Late Show’ de James Corden. En su paseo en auto, la cantante realizó diversas confesiones sobre la perdida de “libertad” que experimenta gracias a la fama y cómo el sentirse “examinada constantemente” le genera ansiedad.

El capítulo donde participa la pareja de Kenneth Petty fue emitido el miércoles 06 de abril en Estados Unidos y no solo habló de sus experiencias más profundas, dolorosas o su faceta como madre, sino que rapeó algunas de sus canciones más exitosas mientras recorrían las calles de Los Ángeles.

Pérdida de confianza y ansiedad debido a la fama

Nicki Minaj, quien actualmente tiene 39 años y su verdadero nombre es Onika Maraj-Petty, reveló que tenía “más confianza” cuando era más joven y que ahora lucha contra la ansiedad debido a la fama y todo lo que representa.

“Creo que cuando eres mujer y estás a la vista del público todo el tiempo, si no tienes cuidado, puedes perder confianza porque estás siendo examinada constantemente (...) Simplemente no creo que sea natural. No es natural que un ser humano siempre sienta que todos lo están criticando”, precisó la artista de Trinidad tal como recoge ‘People’ .

La rapera también agregó frente a James Corden que “cuando entré por primera vez en la industria (musical), tenía esta increíble sensación de libertad porque a nadie le importaba lo que estaba haciendo. Y luego pasa de eso a todo, todo lo contrario. Donde es como si parpadeé mal, se inventaron una historia sobre por qué parpadeé de esa manera”.

Cómo maneja su ansiedad

Si bien en Instagram cuenta con 183 millones de seguidores mientras que en Facebook 48 millones están pendientes de sus publicaciones, Nicki Minaj sabe muy bien que alejarse de las redes sociales es lo mejor para controlar la ansiedad que le produce el sentirse siempre observada y examinada.

“Cada vez que estoy fuera de las redes sociales y saco eso de mi teléfono, tengo una enorme sensación de paz. Y luego te das cuenta de lo que realmente importa”.

Adicional a esto, el tener a su hijo Papa Bear con Kenneth Petty, también es algo que contribuye a esa “sensación de paz”. ”No me importa lo que pueda estar pasando... cuando miro a mi hijo, estoy mágicamente enamorada (...) Simplemente me hace reír, me hace sonreír, me hace feliz. Es tan lindo y tierno”.

Nicki Minaj y James Corden se pasearon por las calles de Los Ángeles para revelar cómo lucha contra la ansiedad y la pérdida del sentido de "libertad". (Foto: captura The Late Late Show with James Corden / YouTube)

Su acento británico y lo que opina sobre Adele

En otro momento de la conversación en ‘Carpool Karaoke’ con James Corden él le preguntó por qué finge a menudo un increíble acento británico, lo que la llevó a bromear: “Es una charla motivadora para que el mundo la vea”.

Además, se refirió a Adele, quien en el 2016 interpretó su versión de ‘Monster’ de Nicki Minaj a bordo del mismo auto y no dudó en asegurar que quedó impresionada.