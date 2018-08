Nick Jonas lanzó su última canción ‘Right Now’ con Robin Schulz y los seguidores del cantante no han tardado en especular que habría tenido como musa a su prometida, Priyanka Chopra.

En ‘Right Now’, Nick Jonas canta sobre alguien que es “mi agua, mi sol, mi luna y mis estrellas", pero al mismo tiempo lidia con una relación a larga distancia porque no está cerca a esa persona: "En este momento sabes que extraño tu cuerpo / Así que no besaré a nadie hasta que regreses a casa / Y te lo juro, la próxima vez que te abrace / No te dejaré ir a ninguna parte / Nunca estará sola, nunca te dejaré ir”.

Los seguidores de Nick Jonas hilaron la letra de la canción del cantante con su vida personal y rápidamente especularon que estaría inspirada en Priyanka Chopra, pues ambos estuvieron lejos cumpliendo con sus proyectos laborales desde que comenzaron a salir en mayo.

Si bien la canción ‘Right Now’ no podría estar escrita en base a Priyanka Chopra, ha sido lanzada una semana después de anunciar su compromiso en India.

A pesar de que Nick Jonas no se ha pronunciado ante las inquietudes de sus fans, la letra, al menos, deja entrever que el cantante está enamorado.