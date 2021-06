El catálogo de Netflix se renueva cada cierto tiempo con producciones que demuestran la auténtica representación detrás de cámaras. En el marco del Mes del Orgullo, la plataforma reconoció a las mentes creativas LGBTQ detrás de sus principales producciones como “La casa de las flores”, “Élite”, “¿Quién mató a Sara?”, entre otras.

En la siguiente nota conoceremos a seis ingeniosos directores LGBTQ que tuvieron a su cargo las principales producciones de la plataforma. Ellos destacaron que ahora, con la apertura de nuevos espacios de entretenimiento, son más visualizados.

MANOLO CARO

El director, escritor y productor mexicano es reconocido en la plataforma por su trabajo en producciones como “La casa de las flores” y “Alguien tiene que morir”. Además, su trabajo ha permitido mostrar una nueva y fresca visión de la comunidad LGBTQ cuyas historias ponen a estos personajes en el centro de sus tramas.

“Hemos vivido muchos años sin estar representados en el entretenimiento, tenemos una deuda de millones de historias que se han contado en donde fuimos censurados u olvidados. Creo que es importante que las nuevas generaciones se sientan identificadas y tengan una voz, hay un grupo enorme de personas que estamos en ello”, manifestó el director en un comunicado.

ALICE MARCONE

Es una escritora y actriz brasileña detrás de series inclusivas como “Todxs Nós” y “Born to Fashion”. Ahora es coguionista de la serie juvenil próxima a estrenarse “De Volta aos 15” (título en español pendiente), una nueva producción de Netflix basada en la novela del mismo nombre.

“Cuando incluimos la representación como un elemento importante del entretenimiento, damos a muchas personas la oportunidad de existir. Ver a otras personas trans existir en el mundo fue esencial para verme a mí misma. El entretenimiento tiene el poder de hacer que las personas se vean a sí mismas y se vean entre sí”, contó.

CARLOS MONTERO

Es un guionista, novelista y productor español. Como creador de “Élite”, la experiencia de Montero como un adolescente queer le da una autenticidad cruda a la serie, lo cual, en gran medida, convirtió a la serie en un éxito mundial.

“Los de mi generación crecimos sin apenas referentes LGBTQ en la ficción, y por eso sé lo importante que es ver a gente como tú en la pantalla, para que te cuenten que no estás solo, que no eres un raro, y que tienes los mismos derechos que todos de amar, de ser amado y sobre todo de existir”, precisó.

JOSÉ IGNACIO VALENZUELA “CHASCAS”

Es un escritor y guionista chileno y creador de “¿Quién mató a Sara?”, que se basó en su propia experiencia buscando un vientre de alquiler para crear un retrato realista en la serie de las dificultades que enfrentan las parejas gay que quieren formar una familia, la cual sirvió como inspiración para lo que se muestra en la popular serie de misterio.

“Siempre he creído que el prejuicio no es más que ignorancia verbalizada. La gente emite opiniones antes de enfrentarse a la realidad simple y sencillamente porque no sabe de lo que habla. Por eso creo que la visibilidad es la única manera de romper prejuicios y desarticular lenguajes de odio”, dijo en una misiva de Netflix.

MIRNA NOGUEIRA

Es una guionista brasileña y escritora principal de “Ciudad invisible”. También ha estado detrás de otras producciones como “Carrusel”, “Mis 15 años” y “Hermandad”.

“En Brasil, la representación LGBTQI+ es una cuestión de supervivencia. Si no normalizamos las diferentes formas de amar y existir, continuaremos siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la comunidad LGBTQI+”, señaló.

DAVID PABLOS

Cineasta mexicano y director de “El Baile de los 41”, la película que está abriendo puertas para una mayor inclusión en el cine mexicano. El filme es un retrato desgarrador, pero hermoso de una historia que va más allá de los titulares escandalosos de la prensa mexicana en el año 1901, y que muestra este acontecimiento histórico como un símbolo de resistencia para la comunidad LGBTQ+ que se mantiene hasta la fecha.

“Creo que, en el entretenimiento y en el arte, es importante la pluralidad, una variedad de puntos de vista que ayudan a enriquecer cualquier temática, situación o realidad y a que exista un mejor entendimiento del otro. Es indispensable para una persona el verse representada en pantalla sea cual sea el contexto al que pertenezca”, aseveró.

