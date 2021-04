A menos de un año de la muerte del actor Chadwick Boseman, la plataforma Netflix decide rendirle homenaje con el documental “Chadwick Boseman: Portrait of an Artist”, el cual estará disponible por 30 días desde este fin de semana.

El documental “Chadwick Boseman: Portrait of an Artist” ofrecerá una “mirada íntima y personal” a la vida y carrera del actor, quien falleció a los 43 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.

Asimismo, el especial también presentará los testimonios de diversos colaboradores y amigos del actor como Viola Davis o Glyn Turman, quienes trabajaron a su lado en “La madre del Blues”. Además, directores como George C. Wolfe o Spike Lee también hablarán de su relación con Boseman.

“‘Chadwick Boseman: Portrait of an Artist’ es una mirada íntima al incomparable arte del actor nominado al Oscar, y al proceso interpretativo que inspiró sus transformadores actuaciones. Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad y más nos llevarán detrás de las cámaras para explorar el extraordinario compromiso de Boseman con su oficio”, señala la sinopsis oficial de la producción.

Cabe señalar que, pese a su deceso, el trabajo de Chadwick Boseman sigue siendo reconocido en el mundo. Prueba de ello es su nominación póstuma al Oscar como Mejor actor por su papel en “La madre del Blues”.

“Chadwick Boseman: Portrait of an Artist” estará disponible en Netflix a partir del próximo sábado 17 de abril, se mantendrá en la plataforma durante un mes.

