La historia de ‘Miguel’ y ‘Adela’ tiene una temporada más. ‘El dragón’ estrenó su segunda temporada en Netflix y sin duda dejará en shock a sus seguidores por el desenlace que tendrá la historia que es protagonizada por Sebastian Rulli y Renata Notni.

Con personajes más humanos y las tramas son más realistas junto al polémico final avizora el futuro de las telenovelas y su paso de la televisión a la señal de streaming.

Todos pensaban que Miguel y Adela se quedarían juntos para siempre, pero lamentablemente, la tragedia volvió a enlutar la vida del protagonista.

El personaje que interpretó Renata Notni durante estas dos temporadas llegó a convertirse en uno de los más queridos, así que los seguidores esperaban que tenga un final feliz, pero los creadores de la serie decidieron que fuera algo más dramático

Renata Notni sobre su personaje ‘Adela’

Renata Notni aseguró estar feliz por la oportunidad que le dieron al ser parte del elenco de ‘El Dragón’ y sobre todo le agradece a Adela por todo que le aportó a su carrera actoral. T

[ALERTA DE SPOILER]

También ha confesado que sintió mucha pena y que le pareció muy injusto que su personaje muera en el capítulo final, pero finalmente aceptó la propuesta ya que fue algo diferente y cero predecible.

“Me pareció muy fuerte. Cuando leí el guion lloré mucho. Primero me parecía muy injusto porque decía ‘Adela no tiene la culpa’; sin embargo ella por amor también tomó decisiones equivocadas y absolutamente todo en la vida tiene consecuencias. Puede que no fue ella exactamente quien hacía daño a los demás, pero fue parte y se metió en un mundo muy peligroso. Y en un momento ella estuvo consiente y por amor tomó la decisión de quedarse”, explicó la actriz.

