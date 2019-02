Hoy es el estreno "Go! Vive a tu manera", la primera novela juvenil de Netflix

Rodeada de gran expectativa, finalmente hoy llega a la plataforma de Netflix una de las grandes apuestas del gigante del streaming: "Go! Vive a tu manera".

La serie cuenta la historia de Mia, una joven que sueña con ser cantante y que, tras ganar una beca para el colegio Saint Mary, es seleccionada por su talento para ser parte del exclusivo Club de arte ‘Go!’, que hasta antes de su ingreso limitaba su participación solo a simpatizantes de Lupe, la antagonista de la historia.

Es así como capitulo tras capítulo nos sumergiremos en las aventuras de la protagonista, quien segura de su talento y en compañía de sus amigos no dudará en asumir con valentía cada reto y obstáculo que se le presente, dejando la enseñanza de que todo es posible únicamente con la perseverancia.

"Go!", es la primera novela juvenil musical de Netflix, creada por los responsables de varios éxitos juveniles de Argentina, cuenta con la participación de Pilar Pascual en el papel principal de Mía Cáceres, Renata Toscano como la antagonista Lupe Achával, José Giménez Zapiola como Álvaro Achával, y Santiago Sáez como Juanma. Los cuatro jóvenes representan el elenco principal de adolescentes. Además, cabe destacar la participación del peruano Gonzalo Revoredo.

"Go! Vive a tu manera" trae canciones que fueron creadas exclusivamente para la serie de Netflix. Entre las más destacadas están: "Just Beat It", "Go!", "Você é demai", entre otras.

Entre sus creadores están las manos responsables de los grandes fenómenos musicales como Sebastián Mellino, creador y director del proyecto, siendo uno de los productores musicales más prestigiosos de Argentina, responsable de los éxitos discográficos de "Soy Luna" y "Violetta". Asimismo, encargada del guion es Patricia Maldonado, reconocida escritora, de éxitos que van desde "¡Grande, Pa!", "Chiquititas", "Rebelde Way"; y muchos más.

"Go! Vive a tu manera" cuenta con 15 capítulos, en su primera temporada, sin embargo, los productores esperan que la serie cuenta con más temporadas.



