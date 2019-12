El actor británico Jack Burns, reconocido por su participación en la serie Outlander de Netflix, falleció a los 14 años en su casa de la localidad de Greenock, ciudad del condado de Inverclyde, al sur de Escocia.

El joven fue encontrado muerto el pasado 1 de diciembre en su domicilio. Pese a que no se han indicado las causas de su muerte, el diario británico Metro señala que la Policía no considera que haya ocurrido nada irregular en su fallecimiento.

“Jack fue una inspiración para todos en Élite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con el desde 2012”, se lee en un comunicado de la escuela publicado en Facebook el 9 de diciembre.

CONSIDERADO EL NUEVO BILLY ELLIOT

En Reino Unido, Burns era considerado como el nuevo Billy Elliot, gracias a sus habilidades como bailarín. Además, formaba parte de la exclusiva Elite Academy of Dance y con solo nueve años, consiguió una plaza en la prestigiosa Glasgow Ballet School.

El joven actor ganó una popularidad cuando actuó en la serie producida por Netflix, Outlander, la cual está basada en los libros del mismo nombre escritos por Diana Gabaldon. La historia cuenta como Claire Randall, una enfermera en la Segunda Guerra Mundial viaja a Escocia, pero regresa en el tiempo al año 1734, donde vive acontecimientos en un siglo diferente al que pertenece.

Jack Burns también participó en distintos programas de televisión. De acuerdo con IMDB, protagonizó el thriller británico ‘In Plain Sight’, estrenada en 2016 y estuvo en otra producción de la plataforma de streaming, Netflix, llamada One of Us, que originalmente fue titulada como Retribution.