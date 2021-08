La popular serie “Cobra Kai” se encuentra cada vez más cerca de revelar sus nuevos capítulos de la cuarta temporada en Netflix. Es así que la plataforma compartió este jueves el primer teaser oficial.

En el clip se dejó en claro que la cuarta temporada volverá a enfrentar a Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. “Este no solo es un torneo. Es la batalla por el alma del Valle”, se lee en el avance que publicaron en su cuenta de Twitter.

Se conoce que la nueva tanda de episodios llegará a la plataforma el 4 de diciembre y traerá de vuelta a Terry Silver, villano que marcó la historia de los personajes principales. Además, se anuncia el Torneo de Karate All Valley.

Netflix ha dejado a todos los fans de Cobra Kai con la boca abierta, ya lanzó el primer vistazo al Torneo de Karate All Valley que podremos disfrutar en la cuarta temporada de la aclamada serie. (Fuente: Netflix)

“Si un hombre no puede pararse, no puede pelear. Si un hombre no puede respirar, no puede luchar. Si un hombre no puede ver, no puede luchar. Las situaciones extremas requieren medidas extremas”, se le escucha comentar al personaje en el teaser.

Cabe señalar que Terry es el sensei de LaRusso en “Karate Kid 3″. Ahora el actor Thomas Ian Griffith retomará su historia en la popular serie de Netflix.

