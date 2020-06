La cantante Natti Natasha ha lanzado por todo lo alto su tema “Qué mal te fue”, el cual llegó acompañado de un sugerente videoclip, dirigido por ella misma, que muestra toda la sensualidad de la artista dominicana.

Sin embargo, muchos internautas no han visto con buenos ojos el videoclip y lo han catalogado como “vulgar”, ya que la intérprete de “La mejor versión de mí” aparece con poca ropa y bailando en bikini en una piscina.

Ante las críticas, Natti Natasha no se ha quedado callada y durante una entrevista con Clarissa Molina para “El Gordo y la Flaca” respondió a todos aquellos que han criticado su primer trabajo como directora.

“Yo siempre me he expresado de la manera que me quiero expresar. En ese momento yo me sentí extra cómoda como estaba, tampoco fue planeado como. Simplemente estaba en mi casa y me sentí cómoda conmigo y con mi cuerpo, no lo vi como algo vulgar”, declaró la cantante.

“Mucha gente busca ese momento en las fotos de uno para buscar ese minuto de fama”, añadió Natti Natasha en referencia a sus haters.

La cantante también recibió el respaldo de otros personajes del medio artístico como Mireddys González, esposa de Daddy Yankee, quien a través de sus redes sociales la defendió. “La que no le gusta no la consuma. Aquí la doble moral es cosa de todos los días. Si lo hace Natti Natasha es vulgar, pero si lo hace una artista extranjera es arte y versatilidad”, señaló.

