La cantante dominicana Natti Natasha no es solo una de las artistas más cotizas de la industria musical, sino que también es un símbolo de empoderamiento femenino, motivo por el que fue invitada a modelar sobre una de las pasarelas de la Semana de la moda de Nueva York.

La intérprete de “Obsesión” y “Runaway” pisó la pasarela para hacer gala de su elegancia y seguridad, vistiendo un conjunto color rosa con el que deslumbró a los invitados, acaparó los flashes y conquistó las redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natti Natasha compartió un video en el que muestra cómo fue su paso en el show de The Blonds.

“¡Qué experiencia tan especial poder desfilar en el show de The Blonds New York! Me sentí como toda una supermodelo”, escribió Natti junto al video en el que aparece modelando.

Durante su estancia en Nueva York, la cantante también lució un sensual conjunto negro con el que, a pesar del frío, no renunció a su habitual escote, y cautivó a todos sus seguidores, como suele hacer con frecuencia.