Natti Natasha comparte fragmento de su interpretación en “Runaway” [VIDEO]

A dos días del estreno de su nueva colaboración con Sebastián Yatra , Daddy Yankee y los Jonas Brothers , Natti Natasha sorprendió a sus fanáticos al compartir un nuevo adelanto.

La artista dominicana publicó en su cuenta de Instagram un video en el que muestra un fragmento de lo que será la producción audiovisual de la canción “Runaway”, donde ella canta en español.

“¿Are you ready? A paralizar el mundo #RUNAWAY junio 21 estreno mundial ”, escribió Natti Natasha como título del clip que promociona su reciente colaboración.

“Te juro que como que me gusta, no me gusta nada, hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba”, se escucha cantar a Natti Natasha.

La publicación deNatti Natasha ya superó las 713,000 reproducciones y cuenta con más de 1,200 comentarios de sus seguidores, quienes esperan con ansias el lanzamiento de la nueva canción.

Como se recuerda, además de su colaboración en “Runaway”, Natti Natasha también participará en otra canción junto a Daddy Yankee, David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike que lleva por título "Instagram".

TE PUEDE INTERESAR