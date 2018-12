Nancy Wilson , una "estilista de canciones" ganadora del Grammy cuya pulida voz pop-jazz la convirtió en una artista de platino, falleció. Tenía 81 años.

Wilson, que se retiró de los escenarios en 2011, murió tras una larga enfermedad en su casa en Pioneertown, una comunidad en el desierto de California próxima al Parque Nacional de Joshua Tree, dijo su manager y publicista Devra Hall Levy a The Associated Press el jueves en la noche.

Influida por Dinah Washington, Nat "King" Cole y otras estrellas, Wilson lo abarcó todo, desde los estándares del jazz a "Little Green Apples", y solo en la década de 1960 lanzó ocho discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. Elegante y discreta unas veces y rápida y conservadora y un poco traviesa en otras, era conocida por temas como "Guess Who I Saw Today", con la que se dio a conocer, y su éxito de 1964 "(You Don't Know) How Glad I Am".

Nancy Wilson posa con su premio al mejor álbum vocal de jazz por "RSVP (Rare Songs, Very Personal)" en la 47ª edición anual de los Premios Grammy. (Foto: AP) Nancy Wilson posa con su premio al mejor álbum vocal de jazz por "RSVP (Rare Songs, Very Personal)" en la 47ª edición anual de los Premios Grammy. (Foto: AP) Nancy Wilson posa con su premio al mejor álbum vocal de jazz por "RSVP (Rare Songs, Very Personal)" en la 47ª edición anual de los Premios Grammy. (Foto: AP)

Se resistió a identificarse con una única categoría, especialmente con el jazz, y se refirió a sí misma como una "estilista de canciones".

"La música que canto hoy en día es la música pop en los 60”, dijo al diario San Francisco Chronicle en 2010. "Nunca me he considerado una cantante de jazz (...) Tomo una letra y la hago mía. Me considero una intérprete de la letra".

Wilson tuvo también una prolífica carrera en televisión, cine y radio, con participaciones en "Hawaii Five-O" o “Police Story", en "Meteor Man" de Robert Townshend o presentando la serie de NPR "Jazz Profiles" durante años. Además fue miembro activo del movimiento por los derechos civiles, incluyendo en la marcha de Selma de 1965, y recibió un NAACP Image Award en 1998.

Contrajo matrimonio en dos ocasiones, con el batería Kenny Dennis, de quien se divorció en 1970, y con Wiley Burton, que murió en 2008. Le sobreviven sus tres hijos -Kacy Dennis, Samantha Burton y Sheryl Burton-, sus hermanas Karen Davis y Brenda Vann y cinco nietos.

Fuente: AP​