El cantante y compositor Nacho negó tener como pareja sentimental a la modelo venezolana, Melany Fernández. Como se sabe, el portal web People en Español señaló que el cantante y compositor había sido visto con la mujer en un restaurante, donde habría protagonizado un altercado y luego una reconciliación.

“Ni siquiera sé quién es la muchacha con la que me vincula. Ni la he visto, ni la conozco. Estoy en Bogotá, antes de eso estaba en La República Dominicana y antes de eso en Nueva York, no he comido en restaurantes de carne en mucho tiempo”, precisó en Instagram.

La periodista del diario ‘La Opinión’, Mandy Fridmann, también vinculó al músico con Melany Fernández.

Nacho también se dio tiempo para responderle a Fridmann. “Esta noticia no hace otra cosa más que dejar al descubierto la clase de profesional que realmente eres", sostuvo.

RUPTURA MATRIMONIAL

En octubre de este año, Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, confirmó que se estaba separando de su esposa y madre de sus cuatro hijos, la venezolana, Inger Mendoza. La ruptura se dio en medio de supuestos rumores de infidelidad por parte del cantante.

“Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público", precisó en su Instagram.