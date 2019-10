El compositor y cantante venezolano Nacho dejó por un momento los escenarios y la música para expresar un sentido mensaje, a través de su cuenta de Instagram, dirigido a la sociedad peruana, invitando a reflexionar sobre la xenofobia y el odio contra sus compatriotas.

“No me había querido expresar sobre la situación de la alegada xenofobia contra mis compatriotas venezolanos en el Perú porque sigo negado a creer que esas expresiones de odio salen del corazón de la mayoría. Desde que formaba parte de Calle Ciega empecé a ir a ese hermoso país y me enamoré de su gente, de sus bellezas, de su gastronomía”, inició el cantante de ‘Materialista’ y ‘Andas en mi cabeza’.

Sobre las muestras de discriminación y xenofobia, Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido como Nacho, pidió dejar de promover información negativa que incite a la violencia. “También saquemos noticias de hermandad, de solidaridad entre peruanos y venezolanos y contagiemos de todo lo bueno a esos seguidores de tendencias”, expresó.

Además, el artista venezolano considera que no se debe generalizar las malas acciones de algunas personas, en referencia a los diferentes hechos delictivos por extranjeros que se han registrado en nuestro país. “Personas malas hay en todos los países del mundo y no solo los buenos huyen de las crisis. No saquen conclusiones de lo que somos como sociedad por un par de escorias que no deberían estar en libertad”, sentenció.

Finalmente, reveló una reciente iniciativa de su agencia de viajes para sortear 15 pasajes para Venezuela. “Pensando en soluciones, de mi parte quiero ofrecer 15 pasajes de regreso a Venezuela a través de mi agencia de viajes, creamos una cuenta de Instagram para recibir las peticiones a la mensajería directa y llevar a cabo un sorteo y elegir a las personas que quieran volver a nuestra patria”.





También saquemos noticias de hermandad, de solidaridad entre peruanos y venezolanos y contagiemos de todo lo bueno a esos seguidores de tendencias.

Personas mala hay en todos los países del mundo y no