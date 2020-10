Myrka Dellanos es muy recordada por su gran trabajo en “Al rojo vivo”, ya que siempre ha sido muy directa y sincera en cada una de sus entrevistas. A pesar de ya no ser parte de la familia de Telemundo, la conductora de televisión ha seguido haciendo lo que más le gusta en el mundo, así que a través de sus redes sociales realiza diversas entrevistas.

Es así que hace unos días a través de una entrevista en el portal Enterate.com , la conductora reveló que a pesar de haber estado muchos años al frente de “Al rojo vivo”, nunca contó con un contrato con la empresa televisiva, así que esto significó no contar con algunos beneficios de ley y uno de ellos fue el seguro médico.

Myrka Dellanos ha dicho que en algún momento de su vida se sintió muy enferma, pero ella decidió no ir la hospital, ya que al no contar con una cobertura médica, los gastos iban a ser muy altos y es así que vivió un episodio de terror al no contar con un respaldo.

¿QUÉ PASÓ CON MYRKA DELLANOS?

Un día, mientras estaba con su hija Alexa Dellanos en la cama, sintió un fuerte dolor en la zona abdominal pero al no contar con un seguro, decidió aguantar el dolor a ver si pasaba. “Uno sabe que ir al hospital son miles de dólares solo para que te miren y te saluden”, explicó en una entrevista con la empresa Seguros Entérate, de la que es su nueva embajadora.

El dolor persistió y su hija terminó llamando a un taxi para llevar a su mamá de urgencias al médico. Allí descubrieron que tenía apendicitis y que debía ser tratada. La broma salió cara y, según su protagonista, a día de hoy le siguen llegando los pagos.

Es por eso que Myrka se ha asociado con Entérate, una oportunidad y puerta abierta para quienes como ella tampoco tenían seguro de salud. Bajo el lema de Tú nos importas la periodista y el equipo de esta empresa quieren transmitir el mensaje y la seguridad de que todos, independientemente de su condición, pueden estar asegurados.

