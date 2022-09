El cantante puertorriqueño Myke Towers anunció este viernes que donará US$150 mil de sus próximos dos conciertos a los damnificados en Puerto Rico por el huracán Fiona, que ha causado gran devastación en la isla.

Myke Towers tuvo que posponer dos de sus tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico, programadas para el 17 y 18 de septiembre, debido al huracán, que tocó tierra en el suroeste de la isla el pasado domingo.

Las nuevas fechas de los conciertos serán el martes y el miércoles de la próxima semana, según el comunicado de los productores del evento.

El artista donará US$75 mil de la recaudación de cada una de las funciones, y coordinará junto a su equipo la entrega de fondos a los más impactados por el fenómeno natural.

”Visité el pueblo de Salinas, es difícil explicar cuánto sentimiento me provocó ver tanta familia con necesidades. Yo he sido bendecido, esta tierra me ha regalado ver hecho realidad mi sueño, y yo haré lo más que pueda para ayudar y estar con mi gente”, dijo el cantante.

”Tenemos que dejar a un lado todo y como líderes del movimiento musical más escuchado alrededor del mundo (el reguetón) unir fuerzas y colaborar para levantar a Puerto Rico”, agregó.

Salinas, al igual que otros municipios del sur de Puerto Rico, se ha visto muy afectado por las inundaciones causadas por Fiona, que dejó catastróficos daños en viviendas e infraestructura y a toda la isla sin servicio eléctrico.

