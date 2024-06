Falleció a los 56 años el actor samoa-estadounidense Taylor Wily, más conocido como el agente Kamekona en la serie “Hawaii Five-0″.

“Hawaii Five-0″ es una serie televisiva de acción policíaca, con el detalle particular que está ambientada en el estado de Hawái. El elenco principal, una unidad de la policía estatal, está compuesto por variopintos personajes como Steve McGarrett (Alex O’Loughlin), Danny “Danno” Williams (Scott Caan), Chin Ho Kelly (Daniel Dae Kim) y Kono Kalakaua (Grace Park), entre otros.

Otra figura importante fue el actor Taylor Wily, quien hizo del informante Kamekona durante cerca una década. Aunque muchos dudaron al inicio, el productor ejecutivo de la serie, Peter M. Lenkov, confirmó que el ex-luchador de sumo murió a los 56 años.









En su cuenta de Instagram, detalló sobre ello: “Estoy devastado, con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Es demasiado difícil en este momento. T, como te dije varias veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual... en el programa... y en mi vida. Eras familia. Y te extrañaré todos los días, hermano”.

Conmovido, admitió que había hablado con Wily una semana antes. “Cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Five-0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”.









Taylor Wily nació en Honolulu, Hawái, en 1968. Antes de ser actor, fue luchador de sumo, de nombre Takamishu, y su fama fue tal que llegó incluso a competir en el Ultimate Fighting Championship (UFC). Tras ello, se dedicó a la actuación, destacando en la comedia “¿Cómo sobrevivir a mi ex?” (2008). Tuvo una mujer, Halona, y dos hijos, pero los dejó una vez que llegó al estrellato en el 2010, al interpretar al informante Kamekona en la serie “Hawaii Five-0″.

La serie siempre ha sido admirada por representar emocionantes escenas de acción, temas culturales complejos, y la belleza natural de las islas hawaianas. Además, los personajes eran reclamados por ser simpáticos y comprensibles.

La serie ha durado hasta ahora diez temporadas, atrayendo un alto número de fanáticos y seguidores.





