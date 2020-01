Una sobredosis acabó con la vida de Alexis Eddy, la famosa estrella de la cadena de televisión MTV. El cuerpo de la joven de 23 años fue hallado sin vida el último jueves en su departamento de West Virginia, en Estados Unidos.

Alexis Eddy logró gran fama durante su participación en la sexta temporada del reality ‘¿Are you the one?'. Se hizo una de las figuras más mediáticas por su carácter fuerte, por confesar sus problemas con las drogas y tener un familiar preso en la cárcel por asesinatos.

En el reality, Alexis Eddy era una de las concursantes que buscaban pareja en una isla paradisíaca. El programa se desarrolló en a isla de Kauai (Hawái) y la muchacha se convirtió en una de las grandes protagonistas.

En Twitter, tenía más de 20 mil seguidores y se describía a sí misma como “una estrella de la realidad de MTV preguntándose por qué a la gente todavía le importa lo que está haciendo...”.

El año pasado, en septiembre específicamente, anunció orgullosa que estaba sobria. Pero sus adicciones le ganaron la vida en esta ocasión. Así lo anunció su abuela Carol Efaw, de 68 años. “Fue una sobredosis. Cayó de nuevo. Al menos ya no sufrirá nunca más”, dijo Efaw.

MTV ARRUINÓ SU VIDA

La abuela de Alexis Eddy cuestionó a MTV pese al éxito de su nieta. “Alexis era un alma perdida. Estos programas arruinan a los niños”, precisó.

Su cuerpo fue trasladado al Centro Médico Regional Fairmont y ya se indagan los detalles respecto a su muerte aunque todo apunta a una sobredosis.

Reportes de las autoridades no revelaron si el ataque al corazón que sufrió la chica reality se dio por causas naturales o por otra causa.