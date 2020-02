Karen Schwarz y Cathy Saénz, conductoras de ‘Mujeres al Mando’, ofrecieron disculpas a Anahí de Cárdenas luego de que unas invitadas a su programa realizaron una serie de desatinados comentarios sobre la vestimenta de la actriz, quien lucha contra el cáncer de mama.

Ambas conductora, mirando fijamente a la cámara principal, se dirigieron a la artista en mención y explicaron que no se tuvo la intención de incomodarla.

“Ayer hubo una secuencia de moda con especialistas en la materia. Expertas en maquillaje, peinado y look. Lo que hicimos fue hablar de varios personajes públicos de distintas alfombras rojas de películas que han estrenado hace poco. Una de ellas fue la actriz Anahí de Cárdenas. Todo sabemos lo que le está pasando. La valoramos y la respetamos. Ella comparte en sus redes sociales su lucha constante contra el cáncer. La producción la incluyó. Lo que yo le pedí a Anixa García fue que se hablara de su maquillaje y su ropa. Lo que queremos acá es no excluirla por el momento grave que vive. Lo que queremos es mostrar que ella sigue adelante y que es una luchadora”, aseveró.

“Me da mucha pena que se tomen de cualquier cosa mínima de este programa para hacernos leña. Estas palabras son para Anahí de Cárdenas, para pedirle disculpas si algo la afectó por parte de nosotras. Disculpa si algo te molestó o te afectó”, agregó.

Por su parte, Cathy Saénz reveló que su mamá tuvo el mismo mal que Anahí. “El tema me toca directamente. No sería capaz de ofender a alguien que está pasando algo que yo pasé. Te mando un abrazo. No lo tomes como la gente quiere que tú lo tomes”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Anahí de Cárdenas responde a desafortunados comentarios en ‘Mujeres al mando’ por su turbante [VIDEO]