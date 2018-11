MTV EMA 2018: Así fue la presentación de Jason Derulo y David Guetta en la premiación

Jason Derulo y David Guetta, dos de las figuras más rutilantes de la música mundial, realizaron una espectacular presentación en los MTV EMA 2018 que se viene realizando en Bilbao, España.



Guetta y Derulo ahora se suman a la larga lista de música que se viene dando cita en Bilbao para celebrar el evento. Entre los invitados se encuentran Janet Jackson, el DJ Marshmello y las cantantes Nicki Minaj, Halsey y Alessia Cara, además de muchos más.

Como se recuerda, Derulo dio el salto a la fama en el 2009 con su tema "Whatcha Say", que vendió más de 2 millones de copias en Estados Unidos. "Want to want me", "Stupid love" y "Trumpets", son otros de sus temas que le dieron fama mundial.



Por su parte, el DJ y productor discográfico francés David Guetta es autor de temas de éxito mundial y se ha venido presentando en los más grandes eventos internacionales, como la clausura del Mundial Rusia 2018.



