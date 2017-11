MTV EMA 2017: Demi Lovato sorprendió a todos con este escote en la gala

Se reinventa. Últimamente, la cantante Demi Lovato está mostrando una imagen más segura de sí misma y también más atrevida que gusta mucho a sus seguidores en redes sociales.

La artista se presentó este domingo en los MTV European Music Awards realizado en Londres y cantó su tema musical 'Sorry not sorry' que hizo moverse a la audiencia.

Durante la alfombra roja previa a la ceremonia, Demi Lovato lució un traje formal de dos piezas: saco y pantalón. Sin embargo el gran escote se robó las miradas del público.

No es la primera vez que Demi Lovato luce así, para celebrar Halloween la cantante de 'Confident' se disfrazó de una policía con traje muy ajustado que se ciñó a la perfección con su silueta.

Demi Lovato en al alfombra de los MTV EMA 2017. (AFP) Demi Lovato en la alfombra de los MTV EMA 2017. (AFP) Demi Lovato en al alfombra de los MTV EMA 2017. (AFP)







a cuadros con un gran escote



Además, Lovato cantó su tema "Sorry Not Sorry" durante la entrega de premios en los MTV European Music Awards en Londres