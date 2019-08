Billie Eilish se consagra con el premio Mejor Artista Nuevo en los MTV Awards

Billie Eilish es todo un fenómeno de la música en la actualidad. La cantante acaba de convertirse en la artista revelación del 2019 en los MTV Awards.

La artista ganó el premio por Mejor Artista Nuevo y envió un mensaje a todos sus seguidores en el mundo. "Esto es un sueño. Lamento no estar presente porque me encuentro por gira en Rusia. Muchas gracias por el cariño", indicó.

La cantante se encuentra en Rusia, a donde llegó esta mañana tras haberse presentado el fin de semana en el Reading Festival de Inglaterra.

Fue a los 14 años que Billie Eilish alcanzó la fama con su sencillo "Ocean Eyes" que fue publicado en 2016.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", primer disco de la artista, fue publicado el 29 de marzo de 2019. Y viene generando buenas críticas en el mundo de la música.