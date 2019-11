El perreo hasta el suelo y el autoestima hasta el cielo. Jorgelina Torres la tiene clara y asegura que cuando sale al escenario como Ms Nina solo le importa hacer que su público se divierta y ‘bailotee’ hasta las últimas consecuencias.

La reguetonera argentina, radicada en Madrid desde hace varios años, popularizó varios temas de su mixtape pero fue la canción ‘Soy tu sicaria’ la que la llevó a oídos del mundo.

Su estilo, que mezcla ritmos del reggaetón clásico underground con letras provocativas, ha llegado a España, Suiza, Alemania y a los Estados Unidos. Hoy está de regreso a América Latina para reencontrarse con sus seguidores de varios países de la región, incluyendo Perú.

“En el mundo se respeta mucho la música latina y a los latinos. Yo he salido a Nueva York y a Los Ángeles y todo el mundo baila reggaetón. Los latinos escuchan reggaetón, sí, pero también cuando estoy en Hamburgo la gente se pone loca. Voy a sitios europeos, por ejemplo, y la gente no entiende un carajo lo que digo, pero la gente baila y siente. Por todo lado que voy se escucha reggaetón", asegura.

“El público de Europa me gusta porque no te conoce y no habla tu idioma y lo baila y ahí te das cuenta que la música no tiene idioma. Yo conecto mucho con el público. En Latinoamérica son muy calientes, muy cariñosos, muy fans, muy locos, es otra cosa. A mí me encanta la gente de Latinoamérica", cuenta a Perú21 a pocos días de su llegada.

Ms Nina promete sacudir Lima este 9 de noviembre en el Ronroneo666, evento donde compartirá escenario con otras mujeres que se dedican al género urbano, como el dúo Presea Records, y las DJ’s peruanas Fridanipol y Baby Estúpida.

BAJA HASTA EL SUELO Y NO PIDE PERDÓN

Sabe que los tiempos han cambiado, por eso los prejuicios contra el reggaetón no le preocupan. Viajar por todo el planeta haciendo lo que más le gusta le ha permitido observar cómo el género que eligió conquista oídos “exquisitos” y hace bailar hasta al más ‘hater’ (detractores).

“Desde hace más de 10 años que vine a España y en el 2005 el reggaetón se escuchaba, pero como que todavía ‘no era música’. La gente latina, los latinos, sí lo escuchaban pero en las discotecas latinas. Ese prejuicio se fue. La gente vieja y rockera que no le gusta ‘porque no es música’ ahora mismo va a una discoteca y se pone a bailar reggaetón", asegura. "Es el nuevo pop. A quien dice que el reggaetón no es música yo le digo: te jodes y punto”.

Ms Nina está acostumbrada al recelo y a las miradas que se posan sobre las mujeres que deciden empoderarse meneándose a ritmo de un buen beat. Para ella, gozar con su música es completamente normal, al igual que sentirse ‘sexy’ y disfrutar de la vida.

“A mí me gusta ser sexy, me gusta sentirme ‘sexy’ como a todas las chicas, me gusta hablar de sexo, me gusta tener sexo, enamorarme y desenamorarme", confiesa con voz orgullosa, muy segura que —como diría una antigua canción de reggaetón— el perreo se hizo “para los nenes" pero también "para las nenas”.

AL ENCUENTRO DE SUS FANS

El que la sigue, la consigue. Fueron los fanáticos de Ms Nina los que a través de insistentes mensajes a sus redes sociales lograron convencerla de incluir a nuestro país en su gira por Latinoamérica. Ella espera poder conocerlos personalmente, tomarse fotos y saludarlos este 9 de noviembre en el Centro de Convenciones Embassy.

“Estoy con muchas ganas, tengo muchos fans allá en Lima, y nunca he estado ahí en Perú, tengo ganas de ir, estar con los fans y comer comida peruana, que me encanta de verdad. Me han pedido verme, que cante la mixtape, quieren conocerme en persona, siempre buenas vibes (vibras)”, sostuvo. “Que vengan y se animen, la van a pasar bien, se van a olvidar de los problemas, se van a reír, van a ligar, se van a emborrachar. ¡Vengan a reírse de la vida que quiero verlos a todos!”.

¿CUÁNDO? Este sábado 9 de noviembre.

¿DÓNDE? En el Centro de Convenciones Embassy. Jirón Carabaya 821, Cercado de Lima.

Las entradas están disponibles en Joinnus.