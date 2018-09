¡Voy a morir infartado!: La premonición de un fanático de Xuxa que falleció cuando fue a recibirla [VIDEO]

Un fuerte episodio ocurrió en la carrera artística de Xuxa . Uno de sus más grandes fanáticos falleció de un paro cardiaco cuando fue a recibirla al aeropuerto de Ezeiza en Argentina.

Se trata del relacionista público Hernán Mondragón, fanático de la animadora infantil desde hace décadas. El hombre no resistió la emoción y se desplomó para sorpresa de los presentes, quienes habían abarrotado el lugar para recibir a la artista.

Mondragón venía contando los días para recibir a su ídola. Incluso un día antes de asistir a su encuentro escribió una escalofriante premoción: "¡Voy a morir infartado! ¡Mañana!", escribió en su cuenta de Facebook.

(Facebook) (Facebook)

Días antes hacía una cuenta regresiva en sus redes sociales, donde compartía videos del recuerdo de Xuxa y también fotografías de él y ella posando juntos.

(Facebook) (Facebook)

Xuxa no se enteró de lo ocurrido hasta que vio a un grupo de seguidores llorando en la puerta de su hotel. Fue ahí que le confirmaron que Mondragón había fallecido cuando había ido a recibirla. La cantante no aguantó la emoción y escribió un sentido mensaje para su seguidor, a quien conocía personalmente.



"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza … siempre que me veía era emoción pura … A la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue … Es mi seguidor, mi fan y amigo que se volvió ángel … Mi corazón esta apretado por no poder hacer nada para ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma", escribió, junto a una fotografía donde ambos aparecen sonrientes.