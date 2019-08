Estas son las causas por las que Youtube censuró el video de la última canción de Mon Laferte 

A menos de un mes de haber lanzado su sencillo “Chilango Blues”, el pasado 5 de julio; la cantante chilena Mon Laferte sorprendió a todos con su nuevo producto musical titulado “Canción de mierda”, que pese a tener unos días de haber sido subido a YouTube, el 3 de agosto, el tema se ha convertido en todo un éxito, al superar un millón 700 mil visualizaciones.

Aunque esto debería tener contenta a la intérprete de 36 años, ella está incómoda y molesta con la plataforma de videos porque emitió una serie de restricciones a su videoclip.

Para entender más sobre este caso, te detallamos las causas que llevaron a YouTube censurar su última canción.

“Canción de mierda”

“Canción de mierda” es el último sencillo que lanzó la artista. En él habla del dolor y otros cambios en el cuerpo que son producidos por la menstruación.

En el videoclip se aprecia cómo el período fluye libremente por las piernas de la cantante hasta que llega a sus zapatillas blancas. Para dejar más claro su mensaje, Mon Laferte menciona la siguiente frase “tú que vas a saber si no sangras una vez al mes”.

YouTube censura tema de Mon Laferte

A pesar de que todo parecía machar bien, la chilena denunció en su cuenta de Instagram que YouTube no le permite “poner pauta”; es decir, colocar publicidad al inicio de su video, debido a la presencia de sangre en algunos momentos.

“Me pregunto si existe una oficina encargada y son humanos los que ven el contenido o es un algoritmo”, escribió molesta.

Doble moral

La intérprete, quien está ahora bajo la dirección de sus propios videoclips, criticó la doble moral de la plataforma de videos por permitir que otro tipo de contenido con lenguaje violento, contenido sangriento o incluso misógino, sí tengan publicidad.

“Realmente me parece insólito que, en el 2019, la sangre menstrual sea vista como algo violento o tabú; teniendo en cuenta la cantidad de contenido musical violento, misógino, de gánster, etc., con pautas millonarias que producen millones de views. Así funciona la industria parece. Me pongo de pie para aplaudir la doble moral”, señaló.

La artista cuestionó la "doble moral" de YouTube. (Foto: Instagram Mon Laferte) La artista cuestionó la "doble moral" de YouTube. (Foto: Instagram Mon Laferte) La artista cuestionó la "doble moral" de YouTube. (Foto: Instagram Mon Laferte)

Apoyan a Mon Laferte

Tras realizar la denuncia en su red social, la cantante peruana Wendy Sulca le mostró su respaldo, al igual que los seguidores se ambas artistas.