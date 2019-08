Modelo Ashley Graham se desnuda en Instagram y muestra cómo ha cambiado su cuerpo durante su embarazo

La modelo Ashley Graham es conocida en el mundo de las pasarelas por ser fiel defensora de la aceptación corporal, y ha trabajado mucho para que la industria de la moda visibilice todo tipo de cuerpos en sus colecciones y publicidades.

Es por eso que, una vez más, salió a las redes sociales para dar una lección de valentía y amor propio. Graham subió una foto de su cuerpo donde se muestra con varios meses de gestación.



"Same same but a little different" , que en español significa "lo mismo pero un poco diferente", se lee en el post de la modelo, donde muestra cómo las estrías se han apoderado de sus curvas.

La publicación ya cuenta con más de medio millón de 'me gusta' y más de 15 mil comentarios, muchos de ellos son de mujeres que le agradecen a la modelo por su empatía y su valentía.

